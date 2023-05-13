Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 34-го туру Прімери, який пройде 13 травня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал та Хетафе. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

РЕАЛ — ХЕТАФЕ

СУБОТА, 13 ТРАВНЯ. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Реал продовжить шлях до завоювання другого місця у Прімері. Попереду Хетафе.

Мадридці провели дуже інтенсивний поєдинок з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Перед важливим матчем-відповіддю не виключено, що буде певна ротація складу. Хоча Карло Анчелотті й натякнув, що очікувати занадто багато змін не варто, особливо в контексті воротарської позиції та Андрія Луніна проти Куртуа, хоча хто його знає. Побачимо, що буде на практиці. Звісно, когось італієць точно повинен приберегти.

Столичний колектив з іншого боку активно бореться за збереження прописки, тому однозначно буде серйозно мотивованим та налаштованим на битву. Команда відстає від рятувального місця лише на декілька залікових балів.

Реал лише одного разу програв Хетафе на Сантьяго Барнабеу, отже навряд чи ця статистика зміниться у цьому матчі. Також була лише одна нічия в цьому двобої на стадіоні фаворита матчу, тому скоріше всього так станеться й цього разу в плані перемоги над явним андердогом.

Орієнтовні склади:

Реал: Курта — Васкес, Вальєхо, Начо, Менді — Камавінга, Чуамені, Себальйос — Родріго, Діас, Асенсіо

Хетафе: Сорія — Митрович, Даконам, Дуарте — Іглесіас, Максімовіч, Арамбаррі, Аленья, Суарес — Унал, Майораль

Не зіграють: Карвахаль — Суарес, Унал

Під питанням: Менді, Себальйос

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