Іспанія

Український вінгер допоміг своїй команді скоротити відставання до одного м'яча на 37-й хвилині.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад зустрівся на своєму полі з Жироною.

Господарі поля зуміли досить швидко забезпечити собі перевагу у рахунку у два м'ячі, проте на 37-й хвилині Жирона почала свій камбек та відіграла один м'яч завдяки голу Яна Коуту.

Не можна не відзначити, що в моменті з цим забитим м'ячем результативною передачею відзначився український вінгер Віктор Циганков, для якого цей асист став п'ятим з моменту його зимового переходу в Жирону.

Також на рахунку 25-річного українця є три голи за іспанський клуб.