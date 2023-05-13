Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 34 туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Хетафе.

Колектив Карло Анчелотті мінімально здолав гостей, відправивши до їхніх воріт один гол зусиллями Асенсіо.

Зазначимо, що вперше за довгий час у стартовому складі з'явився Еден Азар – він відіграв 61 хвилину на полі.

Реал - Хетафе 1:0

Гол: Асенсіо, 70

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Начо, Менді (Кроос, 46) – Себальос (Модрич, 61), Чуамені, Камавінга (Одріосола, 84) – Вальверде (Маріано, 61), Асенсіо, Азар (Вінісіус, 61).

Хетафе: Сорія – Іглесіас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амаві, 84) – Аленья (Сеоане, 74), Даконам, Максимович – Порту (Мунір, 65), Майораль (Альгобія, 65), Мата (Анхільєрі, 65).

Попередження: Камавінга, 41 — Мата, 28, Альдерете, 60, Іглесіас, 83, Сеоане, 90+2.