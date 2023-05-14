Ельче вже достроково вилетів до Сегунди, але зміг обіграти головного претендента за "бронзу" іспанської першості.
Ельче - Атлетіко, getty images
14 травня 2023, 19:13
У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко, що йде на третій сходинці в таблиці, вирушив у гості до Ельче, який вже втратив навіть математичні шанси на збереження прописки в еліті та вилетів до Сегунди.
Незважаючи на статус явного аутсайдера, господарям поля вдалося здивувати та сенсаційно обіграти команду Дієго Сімеоне.
Єдиний м'яч у цьому протистоянні припав на 41 хвилину, а його автором став Фідель. На жаль для фанатів Ельче, ці три "гучні" три очки вже ніяк не вплинуть на майбутнє їхньої команди в Ла Лізі.
Ельче — Атлетіко 1:0
Гол: Фідель, 41
Ельче: Бадіа – Паласіос, Бігас (Гуті, 84), Клерк – Моренте, Дональд, Гумбау, Бланко (Мілья, 67) – Фідель (Магальян, 84) – Нтека (Хосан, 67), Бойє (Понсе, 90+3)
Атлетіко: Грбич — Вітсель, Хіменес, Ермосо (Регілон, 61) — Моліна, де Пауль (Барріос, 61), Коке (Мартін, 82), Лемар (Корреа, 54), Карраско — Грізманн, Мората
Попередження: Фідель, Бланко