Іспанія

Ельче вже достроково вилетів до Сегунди, але зміг обіграти головного претендента за "бронзу" іспанської першості.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко, що йде на третій сходинці в таблиці, вирушив у гості до Ельче, який вже втратив навіть математичні шанси на збереження прописки в еліті та вилетів до Сегунди.

Незважаючи на статус явного аутсайдера, господарям поля вдалося здивувати та сенсаційно обіграти команду Дієго Сімеоне.

Єдиний м'яч у цьому протистоянні припав на 41 хвилину, а його автором став Фідель. На жаль для фанатів Ельче, ці три "гучні" три очки вже ніяк не вплинуть на майбутнє їхньої команди в Ла Лізі.

Ельче — Атлетіко 1:0

Гол: Фідель, 41

Ельче: Бадіа – Паласіос, Бігас (Гуті, 84), Клерк – Моренте, Дональд, Гумбау, Бланко (Мілья, 67) – Фідель (Магальян, 84) – Нтека (Хосан, 67), Бойє (Понсе, 90+3)

Атлетіко: Грбич — Вітсель, Хіменес, Ермосо (Регілон, 61) — Моліна, де Пауль (Барріос, 61), Коке (Мартін, 82), Лемар (Корреа, 54), Карраско — Грізманн, Мората

Попередження: Фідель, Бланко