Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 14 травня 2023 року, 19:30.

У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Севілья вирушила на виїзд до Вальядоліда.

Гості без проблем обіграли господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.

Огляд матчу:

Вальядолід – Севілья 0:3

Голи: Мір, 50, Гомес, 78, Корона, 90.

Вальядолід: Масип, Лукас Роза, Санчес, Торрес (Меса, 80), Ескудеро, Онгла, Мончу (Леон, 71), Кіке Перес (Санчес, 59), Кенеді (Плано, 59), Плата, Ларін (Акінсола, 80).

Севілья: Дмитрович, Монтьєль (Корона, 81), Рекік, Баде, Теллес (Акунья, 67), Ракітич (Гудель, 67), Гомес, Ламела, Олівер Торрес (Навас, 81), Гує (Фернандо, 76), Мір.

Попередження: Кіке Перес (45), Торрес (47), Теллес (64).