Іспанія

Хтось може підписати футболіста.

Наразі в Алжирі триває Кубок африканських націй U17, і деякі з найяскравіших молодих гравців континенту демонстрували свої навички протягом попередніх кількох років.

Нігерія була одним із найбільших команд на змаганнях, хоча вилетіла на стадії чвертьфіналу після невтішної поразки від Буркіна-Фасо. Проте кілька гравців справді вразили під час турніру.

Одним із них був Яхая Лавалі, який є 16-річним захисником, який грає на обох флангах, а також може грати в центрі півзахисту та на позиції вінгера. Він отримав дві нагороди найкращого гравця матчу під час змагань, і його виступи вразили кілька клубів, включаючи Барселону та Севілью, повідомляє ACLSports.

Однак клуби з Франції та Бельгії також стежать за Лавалі, який може бути дуже затребуваним цього літа. Незважаючи на це, Барселона та Севілья сподіваються, що їхніх сил вистачать, щоб переконати юнака приєднатися до будь-якої з команд.