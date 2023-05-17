Іспанія

28-річний футболіст може продовжити кар'єру у каталонському клубі.

Йосуа Кімміх може перейти до Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб планує підсилити позицію опорного півзахисника.

Повідомляється, що німецький півзахисник серйозно замислюється про відход з Баварії. Для футболіста стало незрозумілим рішення звільнити Юліана Нагельсманна з посади головного тренера.

Кімміх виступає за мюнхенський клуб упродовж восьми років. Зазначається, що у Барселоні він може замінити Серхіо Бускетса.

Контракт Йосуа та Баварії розрахований до 2025 року.

У поточному сезоні Кімміх провів 31 матч у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 5 голів та 6 асистів.