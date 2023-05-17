Іспанія

Каталонський клуб готовий запропонувати аргентинцю 25 мільйонів євро.

Барселона запропонувала Ліонелю Мессі контракт на рік, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, аргентинець може заробляти близько 25 мільйонів євро до вирахування податків. У клубі впевнені, що Мессі прийме цю пропозицію.

Спеціальна комісія Ла Ліги ухвалить рішення, чи варто дозволяти Барселоні здійснити цей перехід.

Контракт Мессі із ПСЖ розрахований до 30 червня 2023 року.

Цього сезону Ліонель провів 29 матчів: на його рахунку 15 голів і 15 асистів.