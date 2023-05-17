Іспанія

Бразилець підписав угоду до 2027 року.

Вінісіус Жуніор продовжив контракт із Реалом минулого літа, повідомляє Маріо Кортегана.

Угода розрахована до літа 2027 року. Бразилець отримує 12 мільйонів євро за сезон. Раніше він заробляв 3,2 мільйони за сезон. Крім того, у контракті прописані відступні у розмірі одного мільярда євро.

Чому інформація про продовження контракту з'явилася лише зараз – не уточнюється.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 50 матчів: на його рахунку 20 голів та 18 асистів.