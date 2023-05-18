Іспанія

34-річний футболіст може продовжити кар'єру у мадридській команді.

Атлетіко цікавиться Хорді Альбою, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, за ситуацією Альби слідкує мадридський клуб. До угоди може бути включений Яннік Феррейра Карраско, якого Барселона має право викупити за 15 млн. євро.

Трансфер Альби до Атлетіко може дозволити Барселоні заплатити за бельгійця лише близько 10 млн євро.

Також наголошується, що інтерес до Хорді Альби виявляє Аль-Хілаль.

У поточному сезоні Альба провів 22 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 2 голи та 3 асисти.