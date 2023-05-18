Це пов'язано з можливим відходом Марко Асенсіо.
БРАЇМ ДІАС, GETTY IMAGES
18 травня 2023, 22:28
Браїм Діас, ймовірно, залишить Мілан після закінчення сезону, повідомляє Onda Cero.
За інформацією джерела, Реал має намір повернути відданого в оренду півзахисника з огляду на низькі шанси на продовження контракту з Марко Асенсіо. Із Браїмом буде укладено новий договір.
Зазначимо, що Реал хоче підписати контракт із Діасом до літа 2027 року.
У поточному сезоні 23-річний футболіст провів 30 матчів у Серії А та забив 5 голів.