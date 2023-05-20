Іспанія

Хорді може залишити Каталонію.

За майбутнім Хорді Альби в Барселоні можна буде спостерігати протягом літнього трансферного вікна. 34-річний гравець втратив місце основного гравця в результаті відновлення Алехандро Бальде, і його контракт завершується в кінці наступного сезону.

Враховуючи це та той факт, що Альба є одним із найбільш високооплачуваних гравців у клубі, його можна було б продати, щоб допомогти Барселоні впоратися з її фінансовою боротьбою, особливо з запланованими значними надходженнями.

Як повідомляє Sport, Барселона готова відпустити Альбу безкоштовно, хоча вони готові виплатити йому компенсацію, залежно від того, куди він піде далі. Ним зацікавилися як міланський Інтер, так і Ювентус, тому планується робота в Італії, хоча, за повідомленнями, також зацікавлений Атлетіко Мадрид.

Незважаючи на це, Альба хоче залишитися в Барселоні ще на один сезон, і він повідомив про це Жоана Лапорті. Залишається побачити, що буде далі в цій сазі.