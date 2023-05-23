Іспанія

Легенда Роми поділився своїми думками стосовно фіналу турніру.

Франческо Тотті розповів, кого він хотів би бачити переможцем Кубку Італії між Інтером та Фіорентиною, а також підтвердив, кого він хотів би бачити, щоб підняти кубок Ліги чемпіонів у фіналі між "нерадзуррі" та Манчестер Сіті 10 червня.

Колишній капітан Роми поспілкувався зі Sportmediaset на вокзалі "Рома Терміні" у вівторок вдень, очікуючи прибуття трофею Кубка Італії перед фіналом на його колишньому стадіоні, Стадіо Олімпіко, у середу ввечері.

Він сказав пресі, що "був би радий", якби Фіорентина виграла титул, що стало б першою переможною кампанією "Ла Віоли" в змаганнях з сезону-2000-01, однак він також визнав, що не здивується, якщо Інтер виграє у фіналі.

"Немає явного фаворита", — сказав Тотті. "Важко назвати це фіналом, одноразовим матчем, де може бути все. Якщо вибирати поміж двох клубів, Інтер звісно попереду за статусом, але я був би радий, якби Фіорентина перемогла.

Тоді Тотті продовжив, пояснивши, що він був би радий, якби Інтер виграв фінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли.

"Можливо, Інтер компенсував би це в Лізі чемпіонів. Було б непогано", — зізнався Тотті.

Фінал Кубка Італії відбудеться у Римі 24 травня.