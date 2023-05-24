Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 23 травня 2023 року, 23:00.

У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Вальядолідом та каталонською Барселоною на стадіоні Естадіо Хосе Сорілья.

Звітну зустріч колектив Хаві також проводив уже в статусі чемпіона країни, тож дозволив собі не тільки провести ротацію, а й отримати два м’ячі у власні ворота ще до завершення середини першого тайму.

Після перерви "блаугранас" почали долучати до гри основних футболістів, проте ті не встигли жодним чином вплинути на хід подій на полі, а команда натомість пропустила втретє.

Лише пізній гол Роберта Левандовські трохи покращив ставлення до гри "блаугранас" у звітному матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вальядолід — Барселона у 36 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Вальядолід — Барселона 3:1

Голи: Крістенсен, 2 (АГ), Ларін, 22 (пен.), Плата, 73 — Левандовські, 84

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Хоакін Фернандес (Давід Торрес, 16), Хаві Санчес, Оласа (Мончу, 56) — Меса (Ескудеро, 56), Агуадо — Плата, Плано (Кіке Перес, 71), Мачіс (Лукас Роса, 71) — Ларін.

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) – Роберто (Кессьє, 46), Крістенсен, Алонсо, Бальде – Гаві (Фаті, 76), Ерік Гарсія, де Йонг – Рафінья (Ферран Торрес, 63), Левандовські, Торре (Дембеле, 64).

Фреснеда, 27 — Рафінья, 63