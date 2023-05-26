Іспанія

Давіде Анчелотті поки не поспішає розпочинати свою кар'єру як головний тренер.

Асистент головного тренера мадридського Реала та за сумісництвом син Карло Анчелотті, Давіде Анчелотті, продовжить працювати у тренерському штабі свого батька. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, незважаючи на чутки навколо Евертона і Базеля, 33-річний італієць не поспішає розпочинати свою кар'єру в якості головного тренера.

Стверджується, що Давіде продовжить свої робочі відносини з батьком до наступного сезону незалежно від того, де буде працювати Карло.

Зазначимо також, що Анчелотті-молодший був асистентом свого батька в ПСЖ, двічі — у Реалі, у Баварії, Наполі та Евертоні, а наразі він перебуває в Уельсі, де закінчує тренерські курси для отримання ліцензії Pro.