Іспанія

Президент налаштований втримати аргентинця в клубі.

У неділю Енріке Сересо святкує 20-річчя глави мадридського Атлетіко. За цей час він спостерігав за неймовірним переходом, оскільки раніше клуб мав великі проблеми.

Ситуація значно покращилася на полі та поза ним, головною причиною чого є Дієго Сімеоне. Аргентинець приніс багато успіхів Атлетіко, включно з продовженням Ліги чемпіонів, яку вони знову забезпечили на наступний сезон.

У розмові з Diario AS Сересо розповів про прихід Ель Чоло в Атлетіко ще в 2011 році.

"Прихід Сімеоне стався тому, що команда не йшла добре. Нам пощастило зустріти Сімеоне, який тренував в Італії та в Аргентині. Це була азартна гра, але ми не вважали це ризиком, тому що ми були повністю впевнені, що він збирається зробити чудову роботу, і він продемонстрував свою прихильність до клубу.

Він покладав великі надії на перехід в Атлетіко. Він прийшов, але прийшов назавжди. Минуло одинадцять років, і дуже важко мати такий термін перебування в Іспанії та Європі також. Йому пощастило, що його праця була нагороджена титулами. Він буде тренером, який назавжди залишиться в пам'яті клубу".

Сересо також сподівається, що Сімеоне залишиться в Атлетіко надовго, незважаючи на те, що його поточний контракт завершується влітку 2024 року.

"Ель Чоло буде тут до того дня, коли він захоче (поїхати). У день, коли він захоче піти, він піде. Нехай це буде протягом тривалого часу, хоча б ще через десять років".

У 2023 році Атлетіко Мадрид перебував у сенсаційній формі, і Сересо (і Сімеоне) сподіваються, що вони зможуть розвивати це в наступному сезоні та надалі.