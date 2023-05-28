Іспанія

Італієць розповів про відхід гравця Реала.

Після завершення сезону наступних вихідних буде цікаво спостерігати за наступними кількома тижнями в Реалі, оскільки контракти багатьох гравців закінчуються на завершення червня.

Серед них Карім Бензема, Тоні Кроос і Лука Модріч, хоча за повідомленнями йдеться про те, що всі вони продовжили контракт на один рік, але офіційне підтвердження буде лише незабаром.

Маріано Діас точно піде, але майбутнє Дані Себальйоса, Начо Фернандеса та Марко Асенсіо ще не підтверджено, хоча, схоже, вінгер також покине Реал.

Асенсіо відхилив попередню пропозицію про контракт, і, схоже, його час у Реалі завершився. Карло Анчелотті запитали про ситуацію (через Relevo), і він зізнався, що нічого не знає про майбутнє Асенсіо.

"Я нічого не знаю про Асенсіо, як і про інших, які щойно підписали контракт. Перед наступною грою все проясниться. В особистому плані трохи сумно, що вони йдуть, тому що вони дуже важливі гравці для нас. Коли вони вирішать, що вони будуть робити, ми будемо планувати наступний сезон".

Цікаво, що Анчелотті згадав кількох гравців, що могло вказувати на те, що Начо та/або Себальос також покинуть клуб влітку. Усі троє багато грали в попередні місяці, але жоден не вважається важливим гравцем у Реалі.