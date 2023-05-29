Іспанія

Бажання підписати півзахисника зменшується пропорційно кількості нулів у його вартості.

Бразильський опорний півзахисник Бруно Гімараес продовжує підкорювати серця фанатів Ньюкасла та англійської Прем’єр-ліги загалом, відіграючи провідну роль у колективі Едді Гау.

42,1 млн євро — стільки на початку 2022 року "сороки" заплатили французькому Ліону за 25-річного виконавця, проте наразі за ним полюють провідні клуби Європи, а вдалі виступи лише підвищують його потенційну вартість.

Зокрема, інтерес до Бруно виказує каталонська Барселона, проте, згідно з даними англійської преси, потенційна вартість бразильця може відбити бажання проблемного у фінансовому плані чемпіона Іспанії боротись за право підписати цього гравця.

100 млн євро — Ньюкасл доволі категорично висловлює свою позицію всім охочим придбати свого провідного футболіста.

У поточному сезоні на рахунку Бруно 40 матчів, у яких він по п’ять разів відзначався голами та гольовими передачами.