Бажання підписати півзахисника зменшується пропорційно кількості нулів у його вартості.
Бруно Гімараес, Getty Images
29 травня 2023, 11:57
Бразильський опорний півзахисник Бруно Гімараес продовжує підкорювати серця фанатів Ньюкасла та англійської Прем’єр-ліги загалом, відіграючи провідну роль у колективі Едді Гау.
42,1 млн євро — стільки на початку 2022 року "сороки" заплатили французькому Ліону за 25-річного виконавця, проте наразі за ним полюють провідні клуби Європи, а вдалі виступи лише підвищують його потенційну вартість.
Зокрема, інтерес до Бруно виказує каталонська Барселона, проте, згідно з даними англійської преси, потенційна вартість бразильця може відбити бажання проблемного у фінансовому плані чемпіона Іспанії боротись за право підписати цього гравця.
100 млн євро — Ньюкасл доволі категорично висловлює свою позицію всім охочим придбати свого провідного футболіста.
У поточному сезоні на рахунку Бруно 40 матчів, у яких він по п’ять разів відзначався голами та гольовими передачами.