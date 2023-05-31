Іспанія

Каталонський клуб досі претендує на єврокубки.

Каталонська Жирона в своєму першому, після трирічної перерви, сезоні іспанської Ла Ліги під керівництвом Мігеля Анхеля Санчеса Муньйоса, більш відомого як просто Мічел, досягла нечуваного успіху та до останнього туру національної першості залишається претендентом на потрапляння до єврокубкової зони.

У керівництві клубу оцінили розвиток "біло-червоних" на чолі з 47-річним іспанським фахівцем, тож не викликала жодних пересторог пропозиція для керманича продовжити чинний контракт.

Сторони домовились щодо угоди строком до 2026 року, тож Мічел матиме можливість пропрацювати в команді шість років, тоді як улітку 2021 року очолив її ще під час виступів у Сегунді.

Жирона в останньому турі Ла Ліги гратиме в гостях у Осасуни та, якщо переможе, а баскський Атлетік відповідно втратить очки в гостях у мадридського Реала, посяде сьому сходинку та гратиме в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.