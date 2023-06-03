Іспанія

Наставник команди з Прімери прокоментував майбутні плани щодо трансферів.

Після чудової половини сезону, коли вони наблизилися до Реала в турнірній таблиці Ла Ліги, Атлетіко Мадрид сподіватиметься досягти цього під час наступного сезону.

Це включало б ефективне посилення цього літнього трансферного вікна, і вони вже були пов’язані з кількома гравцями. Чаглар Союнджю приєднається з Лестер Сіті, а новий лівий захисник, схоже, стоїть на порядку денному, аналогічно й можливий перехід нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Однак Дієго Сімеоне підтвердив під час своєї передматчевої прес-конференції перед недільним крайнім матчем сезону проти Вільярреала (через MD), що Атлетіко не буде дуже активним на трансферному ринку.

"У нас є загальний план, щоб зосередитися на тому, що ми робили добре за попередні шість місяців. Ми завершуємо сезон, у якому команда продемонструвала індивідуальність, а також колективну роботу в захисті та нападі.

Ми не збираємося змінювати багато чого, від того, що маємо, до того, що буде. Сподіваюся, наступна наша кампанія допоможе нам зробити ще один крок у правильному напрямку, який ми зробили за ці шість місяців".

Атлетіко хоче бути розумним цього літа, і вони вважають, що масові зміни перед наступним сезоном не потрібні. Дивлячись на їхню форму за ці кілька місяців, важко не погодитися з таким настроєм.