"Вершкові" домовилися з бельгійцем про дострокове розірвання контракту, який закінчувався влітку 2024 року
Еден Азар, getty images
03 червня 2023, 21:21
Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове припинення співпраці зі своїм вінгером Еденом Азаром наприкінці цього сезону.
Керівництво "вершкових" домовилося з 32-річним бельгійцем про передчасне завершення контракту, який закінчувався влітку 2024 року.
30 червня 2023 року Азар-старший залишить Сантьяго Бернабеу на правах вільного агента.
Нагадаємо, що Еден Азар виступав за Реал із літа 2019 року, перейшовши з лондонського Челсі за 115 мільйонів євро.
З того моменту бельгійський вінгер провів у футболці "вершкових" лише 76 поєдинків у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 12 результативних передач.
У Реалі Азар встиг виграти одну Лігу чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, один Суперкубок УЄФА, дві Ла Ліги, один Кубок Іспанії та один Суперкубок Іспанії.