Іспанія

"Вершкові" домовилися з бельгійцем про дострокове розірвання контракту, який закінчувався влітку 2024 року

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове припинення співпраці зі своїм вінгером Еденом Азаром наприкінці цього сезону.

Керівництво "вершкових" домовилося з 32-річним бельгійцем про передчасне завершення контракту, який закінчувався влітку 2024 року.

30 червня 2023 року Азар-старший залишить Сантьяго Бернабеу на правах вільного агента.



Нагадаємо, що Еден Азар виступав за Реал із літа 2019 року, перейшовши з лондонського Челсі за 115 мільйонів євро.

З того моменту бельгійський вінгер провів у футболці "вершкових" лише 76 поєдинків у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 12 результативних передач.

У Реалі Азар встиг виграти одну Лігу чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, один Суперкубок УЄФА, дві Ла Ліги, один Кубок Іспанії та один Суперкубок Іспанії.