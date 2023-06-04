Іспанія

Клуб може продати свого голкіпера зі збірної Хорватії.

Незважаючи на те, що Дієго Сімеоне підтвердив , що мадридський Атлетіко не буде інвестувати значні кошти на трансферному ринку цього літа, у його команді є аспекти, на які можна звернути увагу.

У зв’язку з тим, що Серхіо Регілон піде після завершення терміну оренди, а Яннік Карраско також, ймовірно, відходить, буде потрібен новий лівий захисник, особливо враховуючи, що Рейнільдо Мандава є довготривалою втратою.

Крім того, на порядку денному може бути новий запасний воротар, після того як Relevo повідомив, що Атлетіко розглядає можливість відпустити Іво Грбича. Хорват був змушений сидіти на лавці запасних протягом більшої частини цього сезону, але він виступав протягом попередніх кількох тижнів, а Ян Облак мав проблеми з травмою.

Контракт Грбича закінчується в кінці наступного сезону, і якщо не вдасться забезпечити продовження, Атлетіко може вирішити заробити, хоча вони намагатимуться знайти нового воротаря, перш ніж дозволити 27-річному гравцю піти.

Протягом попередніх семи матчів Грбич показав багатообіцяючу гру, але оскільки Облак є беззаперечним номером один в Атлетіко Мадрид, йому доведеться піти, щоб забезпечити регулярне потрапляння у старт та вихід на поле.