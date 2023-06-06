Іспанія

Чергова деталь до вельми серйозної справи.

Антикорупційний департамент іспанської поліції розслідує ситуацією із Барселоною, але її робоча теорія не полягає в тому, що "блауграна" платила Хосе Марії Енрікесу Негрейрі та його сину, щоб вони впливали на футбольні матчі.

Як повідомляє El Mundo (через Marca), який порушив справу, Guardia Civil підозрює, що виплати були формою забезпечення відкатів для директорів Барселони. Енрікесу Негрейрі було виплачено 7,3 мільйона євро протягом 17 років з 2001 по 2018 рік, і розслідування було зосереджено на тому, щоб з'ясувати, куди в кінцевому підсумку потрапили ці гроші.

Схоже, ці 7,3 мільйона євро не опинилися у власності Негрейри, принаймні, поки було встановлено так. Їм також відомо, що Негрейра взяв великі суми готівки з рахунків, які платила Барселона, і тепер поліція вважає, що вони повернулися до директорів Барселони.

Ця історія суперечить нещодавнім твердженням колишнього начальника поліції Хосе Марії Вільярехо, який стверджує, що Реал Мадрид також був причетний до Caso Negreira, але що справа була припинена урядом після того, як його відправили шпигувати за правлінням Барселони.

Поки розслідування не буде завершено, з цього приводу буде мало ясності. Якщо попередня версія подій правдива, вона принаймні звільнить Барселону від спортивних санкцій, таких як потенційна заборона УЄФА брати участь у європейських змаганнях. Однак це також може розпочати розслідування керівництва клубу, яке триває понад 20 років.