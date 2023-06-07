Іспанія

19-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Реал та Боруссія Дортмунд погодили умови переходу Джуда Беллінгема, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, мадридський клуб заплатить понад 100 мільйонів євро за англійця.

Сторони досягли повної домовленості щодо умов угоди. Це буде один із найбільших трансферів в історії обох клубів. Найближчими днями Беллінгем пройде медогляд для Реалу.

Очікується, що Беллінгем підпише контракт до літа 2029 року.

У сезоні-2022/23 Беллінгем провів 42 матч за Боруссію: на його рахунку 14 голів та 7 асистів.