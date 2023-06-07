Іспанія

19-річний футболіст виступатиме за мадридську команду.

Джуд Беллінгем офіційно переходить до Реала, повідомив офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

За свого футболіста німецька команда отримає 103 мільйони євро, а ще 31 млн призначено у вигляді різних бонусів.

Щодо Джуда, то він підпише контракт до літа 2029 року. Це буде один із найбільших трансферів в історії обох клубів. Найближчими днями Беллінгем пройде медогляд для Реала.

У сезоні-2022/23 Беллінгем провів 42 матча за Боруссію: на його рахунку 14 голів та 7 асистів.