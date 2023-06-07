19-річний футболіст виступатиме за мадридську команду.
Джуд Беллінгем, ФК Боруссія Д
07 червня 2023, 17:33
Джуд Беллінгем офіційно переходить до Реала, повідомив офіційний сайт Боруссії Дортмунд.
За свого футболіста німецька команда отримає 103 мільйони євро, а ще 31 млн призначено у вигляді різних бонусів.
Щодо Джуда, то він підпише контракт до літа 2029 року. Це буде один із найбільших трансферів в історії обох клубів. Найближчими днями Беллінгем пройде медогляд для Реала.
У сезоні-2022/23 Беллінгем провів 42 матча за Боруссію: на його рахунку 14 голів та 7 асистів.