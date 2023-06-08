Іспанія

Функціонер хоче піти з команди Андалусії.

Трохи більше тижня тому Севілья відсвяткувала свій сьомий титул у Лізі Європи, але може зіткнутися з землетрусом у клубній ієрархії, оскільки вона хоче підготуватися до наступного сезону.

Як повідомляє Diario de Sevilla (через MD), спортивний директор Мончі сказав клубу, що хоче піти. Повідомляється, що Мончі знайшов кілька днів, щоб подумати про своє майбутнє, на тлі чуток про те, що Астон Вілла і Тоттенгем Хотспур прагнуть спокусити його влітку переїхати в Англію.

У повідомленні йдеться, що Мончі сказав Севільї, що хоче покинути клуб, посилаючись на психологічне виснаження після важкого року в Нервіоні. У клубі вважають, що за його рішенням, можливо, стоїть інтерес з боку Прем'єр-ліги. У випадку з Астон Віллою цього літа планувалося залучити спортивного директора Барселони Матеу Алемані, до того, як він змінить свою позицію, і Мончі стане ще однією зіркою на цій посаді.

Севілья нещодавно продовжила контракт із тренером Хосе Луїсом Менділібаром на наступний сезон, але тепер їй доведеться зіткнутися з важким завданням замінити Мончі та реалізувати свої трансферні плани цього літа, якщо його відхід відбудеться.

Двома факторами його психічного виснаження є стосунки з президентом Хосе Кастро та критика, яку він отримав. Наприкінці минулого сезону Мончі підтримав Хулена Лопетегі на посаді головного тренера, і в поєднанні з невдалим трансферним періодом зазнав жорсткої критики в Севільї за це.

Крім того, нещодавніми днями згадувався той факт, що Лопетегі був звільнений на початку сезону, а внаслідок цього пізніше відбулася його втрата влади в процесі прийняття рішень. Якщо Рамон все-таки піде, це матиме драматичний вплив на клуб, тому що він є, мабуть, найбільш відповідальним за їхні успіхи за попередні два десятиліття.