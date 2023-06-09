Іспанія

Захисник хоче залишити Туреччину.

Минулого літа Марк Бартра залишив Бетіс після чотирьох років перебування в клубі, щоб приєднатися до Трабзонспора, який виграв турецьку суперлігу в попередньому сезоні.

Проте вже після одного сезону Бартра може піти з команди. Трабзонспор страждає від фінансових проблем, через що за попередній рік було продано кілька важливих гравців, і колишній захисник Барселони може стати наступним.

Якщо Бартра все-таки поїде, він уже визначив бажаний пункт призначення. Він сказав MD, що "хотів би повернутися в Бетіс", і це може бути життєздатним варіантом для "Лос Вердібланкос", які цього літа шукатимуть нового центрального захисника.

Раніше Бартра успішно виступав у клубі, в тому числі виграв Кубок Іспанії в сезоні-2021/22. Схоже, він хоче повернути свій час в Андалусії, хоча ще невідомо, чи буде укладено угоду з Трабзонспором.