Іспанія

Чиновник клубу з Прімери висловив невдоволення.

Власник Кадіса Мануель Віскаїно не стримався у своєму описі конкурентів Ла Ліги Хетафе, назвавши їх шахраями та маніпуляторами.

Вважається, що Хетафе зв'язався з форвардом Ентоні Лозано протягом сезону, щоб обговорити перехід у Лос-Азулонес. Нещодавно Хетафе зв'язався із зірковим лівим захисником Альфонсо Еспіно, і кажуть, що він знаходиться на порозі угоди з клубом.

Віскаїно пояснив, що, на його думку, робити до в середині сезону подібні речі не можна.

"Очевидно те, що для мене такі команди, як Хетафе, і президенти, такі як президент Хетафе, є дуже поганим прикладом футболу, який уже зник, обману, маніпуляцій і спроб абсолютно грубо атакувати прямого суперника", — пояснив Віскаїно Cadena Cope.

Далі Віскаїно сказав, що подав офіційну скаргу в Ла Лігу з цього приводу.

"Про Чоко краще не говорити, бо це неправильно. Альфонсо сказав мені місяць тому, що кожен день вони дзвонили йому, щоб сісти з ним щодо перемовин в розпал змагань. Це методи, які були засуджені, і я кажу ЛаЛізі, Хав’єру Тебасу, що цього футболу більше не існує, що це футбол шахраїв.

Ми позбулися майже всіх шахраїв, і що нам потрібно зробити, так це покарати таку поведінку. Якби це залежало від мене, Хетафе був би понижений за таку поведінку".

Цього літа завершився контракт і з Еспіно, і з Лозано, і оскільки їхні угоди минули, Хетафе має повне право почати з ними перемовини.