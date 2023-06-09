Іспанія

Тренер піде шукати роботу деінде чи в Іспанії.

Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас зізнався, що хоче шукати посаду з вищими цілями.

Бордалас повернувся в команду на завершальній стадії сезону, щоб допомогти Хетафе уникнути подальшого вильоту, здобувши нічию проти Вальядоліда в фінальний день і врятувавши Лос-Азулонес.

Однак він зізнався, що зробив це через сентименти, а не як сухе бажання повернутися на роботу в Хетафе. Відповідаючи на запитання про продовження, Бордалас не виключив, що залишиться, але це також не звучало як пріоритет.

"Поки нічого немає. Ми впоралися з дуже складним завданням, і тепер нам потрібно кілька днів відпочинку. Ми (Бордалас і президент Анхель Торрес) маємо побачити один одного, я щасливий у Хетафе, але моя ідея полягає в тому, щоб мати можливість тренувати команду з більш амбітними цілями.

Хетафе — чудовий клуб, і я відчуваю до нього величезну прихильність, тому я не кажу рішуче ні, буде час поговорити", — зазначив він в ефірі Cadena SER .

Тим часом Тоні Хуанмарті повідомляє, що Олімпіакос, який має історію призначення іспанських менеджерів у вигляді Мішеля та Ернесто Вальверде, запропонував йому угоду. Однак грецькі гіганти також розглядають інших кандидатів.