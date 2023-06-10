Іспанія

Гравець може залишити Прімеру.

Після того, як Реал Вальядолід вилетів з Ла Ліги, майже напевно Іван Фреснеда покине клуб цього літа, і кілька клубів цікавляться підписанням талановитого 18-річного захисника.

Фреснеда вийшов на сцену в першій половині сезону-2022/23, зарекомендувавши себе як дуже захоплюючу перспективу. Однак він зміг запобігти випаданню Реал Вальядоліда у другий дивізіон іспанського футболу, що означає, що він має відступну суму в розмірі 20 мільйонів євро.

Згідно з Relevo, Боруссія Дортмунд є фаворитом для підписання Фреснеди, хоча вони ще не дійшли згоди, щоб підписати тінейджера.

Також повідомляється, що кілька клубів Прем'єр-ліги стежать за ситуацією щодо Фреснеди, хоча один з них не Арсенал, що говорить про те, що канонірам більше не цікаво його підписувати.

Куди б він не пішов далі, Іван сподіватиметься, що зможе продовжувати грати в футбол першої команди, а Реал Вальядолід сподіватиметься отримати вкрай необхідні кошти від його продажу.