Іспанія

Німець залишається у Реалі.

Бажання Саудівської Аравії за будь-яку ціну додати зіркової якості своїй лізі призвело до зриву багатьох планів і клубів у Європі, але, мабуть, більше всього це стосується мадридського Реалу.

Карім Бензема вже перейшов в Аль-Іттіхад, а Лука Модріч також був у центрі інтересу ліги, хоча офіційних перемовин ще не сталося. Однак Тоні Кроос був одним із гравців Реала, з яким зв’язалися представники Саудівської Аравії, згідно з Diario AS.

Мадридська щоденна газета повідомляє, що вони підтримували зв'язок з Кроосом щодо переїзду, але 33-річний футболіст відхилив їхні пропозиції.

Кроос згадав про нову угоду з Реалом на наступний сезон, хоча про неї ще не було оголошено. Він натякнув на завершення кар'єри після завершення сезону, але, як і раніше залишається важливою частиною стартового складу, тому Кроос вирішив продовжити виступи у столичному колективі.