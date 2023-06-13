Іспанія

46-річний володар Золотого м'яча знову вийде на поле.

Андрій Шевченко виступить у Кінгс Лізі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, колишній тренер збірної України приєднався до Ультмейта Мостолеса. Дата дебюту поки що залишається невідомою.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Шевченка була Дженоа, яку він тренував з листопада 2021 по січень 2022 року. Під керівництвом українця італійська команда здобула лише одну перемогу в 11 матчах.

Раніше в Кінгс Лізі на поле виходили Серхіо Агуеро, Роналдіньо, Ікер Касільяс, Джібріль Сіссе та інші знамениті футболісти.