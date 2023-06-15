Іспанія

Гравцем цікавляться деякі топові європейські клуби.

Згідно з повідомленнями Calciomercato, Атлетіко приєднався до Тоттенгема як найбільш серйозно зацікавлений клуб в підписанні центрального захисника Роми Роджера Ібаньєса в літнє трансферне вікно.

Італійське видання повідомляє, що Ібаньєса, швидше за все, продадуть цього літа, а Тоттенгем виявився справді зацікавленим клубом протягом попереднього тижня.

Атлетіко, який, як повідомляється, нещодавно відновив контакт із Ромою і може бути готовий придбати 24-річного бразильця.

Колектив висловлював інтерес до Ібаньєса ще в січні, але нібито його відлякала ціна Роми, яка, як вважають, становить близько 35 мільйонів євро.

Згідно зі звітом, Роджер, який провів свої перші матчі за збірну Бразилії цього сезону, міг би вартувати приблизно 25-28 мільйонів євро, якби його продали цього літа.