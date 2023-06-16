Іспанія

Завершення підписання угоди між іспанським фулбеком та "зелено-білими" знаходиться на завершальній стадії.

Правий захисник лісабонського Спортінгу Ектор Бельєрін у літнє трансферне вікно повернеться до іспанської Ла Ліги і продовжить кар'єру в Бетісі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони перебувають на завершальній стадії підписання контракту, узгодженого ще в березні цього року. Наразі йде робота над останніми деталями.

28-річний іспанець перейде в Реал Бетіс, за який він виступав у сезоні-2021/22 в оренді з Арсеналу, на правах вільного агента, оскільки його контракт зі Спортінгом закінчується наприкінці червня цього року.

Всього за португальський клуб він провів за половину сезону 13 поєдинків, у яких відзначився одним голом.