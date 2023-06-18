Півзахисник Барселони прокоментував останні придбання конкурентів.
Гаві, Getty Images
18 червня 2023, 12:18
Мадридський Реал кількома днями раніше завершив чергову трансферну сагу за власної участі, підписавши контракт із півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом.
Оскільки каталонська Барселона в теперішні скрутні в фінансовому плані часи не може похизуватись аналогічними гучними підписаннями, півзахисника "блаугранас" Гаві запитали про його ставлення до придбань принципових опонентів.
"Барса зараз дійсно переживає не найкращий момент в економічному плані, але натомість багато дуже сильних молодих гравців вийшли з академії, тому в нас усе одно чудова команда.
Реал Мадрид та Беллінгем? Та вони можуть підписувати кого завгодно. Мені абсолютно байдуже. У нас є свої гравці, і ми завжди будемо йти до останнього заради перемоги", — заявив іспанський виконавець.
У цьому сезоні на рахунку Гаві 49 матчі, три голи та сім гольових передач.