Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував останні придбання конкурентів.

Мадридський Реал кількома днями раніше завершив чергову трансферну сагу за власної участі, підписавши контракт із півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом.

Оскільки каталонська Барселона в теперішні скрутні в фінансовому плані часи не може похизуватись аналогічними гучними підписаннями, півзахисника "блаугранас" Гаві запитали про його ставлення до придбань принципових опонентів.

"Барса зараз дійсно переживає не найкращий момент в економічному плані, але натомість багато дуже сильних молодих гравців вийшли з академії, тому в нас усе одно чудова команда.

Реал Мадрид та Беллінгем? Та вони можуть підписувати кого завгодно. Мені абсолютно байдуже. У нас є свої гравці, і ми завжди будемо йти до останнього заради перемоги", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Гаві 49 матчі, три голи та сім гольових передач.