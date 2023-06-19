Іспанія

Представники 32-річного футболіста провели позитивні переговори із каталонським клубом.

Ілкай Гюндоган наблизився до переходу до Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, останнім часом Барселона отримала позитивні повідомлення від агента півзахисника про те, що зрештою він прийме пропозицію каталонців.

Німець попросив у каталонців час на роздум: Манчестер Сіті пропонує йому продовжити контракт, а також є інтерес з боку ПСЖ.

Барселона очікує, що Гюндоган у результаті обере каталонський клуб. Його контракт із Сіті закінчується 30 червня.

У сезоні, що завершився, Гюндоган у 51 матчі за клуб забив 11 голів і зробив 7 асистів.