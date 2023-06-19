Іспанія

Іспанець не хоче залишати нинішню команду.

Ансу Фаті не хоче йти з Барселони. 20-річний футболіст хоче залишитись у нинішній команді.

"У мене є контракт з Барселоною, і я маю намір продовжувати вдосконалюватись і рости там. Це мій намір.

У мене є контракт і я щасливий. І у своєму клубі, і у збірній", – наводить слова Фаті Mundo Deportivo.

За чутками, Барселона хоче продати Фаті у це трансферне вікно. Контракт Фаті із нинішньою командою розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.