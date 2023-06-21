Іспанія

До України захисник повертатись не хоче.

Бразильський фланговий захисник Вінісіус Тобіас цього сезону виступав на правах оренди в складі мадридського Реала, тоді як його контракт належить донецькому Шахтарю.

19-річний виконавець залишив склад "гірників" після початку повномасштабної агресії, так і не отримавши нагоду розкрити власний потенціал після трансферу з бразильського Інтернасьйонала під час зимової трансферної кампанії зразка 2022 року.

За останній рік Вінісіус відіграв 40 матчів у складі молодіжної команди "бланкос", так і не дебютувавши в складі "дорослого" колективу.

Однак цей досвід співпраці "галактікос" сподобався, тож наразі, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Реал удруге звернувся до Шахтаря з пропозицією річної оренди з правом викупу для юного виконавця.