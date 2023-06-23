Іспанія

Тренер прийняв рішення залишитися.

Хетафе оголосив, що тренер Хосе Бордалас залишиться в клубі після того, як врятував їх від вильоту в минулому сезоні.

Бордалас, який керував Лос-Азулонес протягом 219 ігор протягом двох періодів, вивівши їх із Сегунди в Європу в свій перший прихід, повернувся на сім ігор, що залишилися в минулій кампанії. В фінальний день сезону Хетафе здобув нічию проти прямого суперника Вальядоліда, щоб врятуватися.

Бордалас підписав дворічний контракт з Лос Азулонес, незважаючи на те, що шукає роботу в іншому місці. Він відкрито зізнався в цьому в інтерв’ю після завершення сезону, сказавши, що шукав більш амбітний проект. Схоже, що такого не було, оскільки він вирішив залишитися там, де його люблять і вболівальники, і гравці.

Його репутація в Іспанії — це інтенсивний футбол і прямий стиль, за що часом його критикують. Хоча його послужний список навряд чи можна критикувати, він майже завжди досягав цілей, поставлених перед ним протягом попереднього десятиліття.