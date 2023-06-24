Іспанія

20-річний фуболіст хоче залишитись у нинішній команді.

Ансу Фаті хоче залишитися у Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 20-річний футболіст не хоче залишати каталонську команду і має намір довести, що він є важливим гравцем для клубу.

У Барселоні не проти, якщо Фаті залишиться на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб хоче продати іспанця у літнє трансферне вікно.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.