20-річний фуболіст хоче залишитись у нинішній команді.
АНСУ ФАТІ, GETTY IMAGES
24 червня 2023, 18:30
Ансу Фаті хоче залишитися у Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 20-річний футболіст не хоче залишати каталонську команду і має намір довести, що він є важливим гравцем для клубу.
У Барселоні не проти, якщо Фаті залишиться на наступний сезон.
Раніше повідомлялося, що каталонський клуб хоче продати іспанця у літнє трансферне вікно.
У сезоні-2022/23 Ансу провів 51 матч: на його рахунку 10 голів та 4 асисти.