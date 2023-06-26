Іспанія

Француз хотів би поповнити склад мадридської команди цього літа.

Кіліан Мбаппе готовий перейти до Реалу, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, незважаючи на свої заяви про бажання залишитися в ПСЖ, француз хоче якнайшвидше перейти до Реалу.

Однак мадридський клуб побоюється публічно обговорювати покупку Мбаппе через зрив угоди з ним у 2022 році і вважає за краще заявляти, що трансферну кампанію завершено. Але при цьому він готовий зробити значних зусиль для придбання француза.

Раніше стало відомо, що Мбаппе не хоче продовжувати контракт із ПСЖ, який розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.