Іспанія

Захисник може пошукати собі новий клуб в Європі.

Пау Торрес вирішив залишити нинішній клуб Вільярреал після більш ніж десяти років виступів в команді.

26-річний футболіст хотів би спробувати себе у іншому клубі чи навіть чемпіонаті.

Астон Вілла найбільше пов’язана з Торресом, бо колишній менеджер "жовтої субмарини" Унаї Емері добре знає його якості. Баскський менеджер хоче запросити Торреса в Прем'єр-лігу, і тепер увага буде зосереджена на ціні.

Вільярреал хоче отримати за гравця понад 45 мільйонів євро, який у сезоні-2022/23 провів практично чотири десятки матчів.