Іспанія

Футболіст може змінити чемпіонат.

Барселона є дуже активною на трансферному ринку цього літа. Уже підписали контракт з Ілкаєм Гюндоганом.

Також плануються подальші трансфери хоча Барселоні доведеться зробити значні продажі, щоб мати можливість зареєструвати всіх своїх нових гравців.

Саудівська Аравія продовжує шукати варіанти для підписання нових футболістів в лігу, оскільки MD повідомляє, що неназваний клуб з цієї країни готує масштабну пропозицію для Франка Кессьє, якого Барселона також хоче продати цього літа.

Клуб також сподівається спокусити Кессьє, запропонувавши йому "непереборну" пропозицію про контракт, хоча поки що невідомо, чи скористається він можливістю відправиться на Близький Схід цього літа.

Франк вважає за краще залишитися в Барселоні, хоча він готовий піти, якщо йому скажуть, що він більше не потрібен команді. У сезоні-2022/23 він не був гравцем основного складу, провів не так багато ігрових хвилин.