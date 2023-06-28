Іспанія

Популярність турецького виконавця на ринку виходить на новий рівень.

Турецький атакувальний півзахисник Арда Гюлер своїми виступами в складі "дорослої" команди Фенербахче впродовж останніх двох сезонів зумів привернути чимало уваги збоку закордонних клубів.

Однак цього трансферного вікна попит на 18-річного виконавця ще більше зріс, оскільки стало відомо, що "канарки" прописали в його контракті клаусулу всього в 17,5 млн євро, тож тепер питання вибору наступного місця працевлаштування полягає зовсім не бажанні клубу заробити на продажі власного футболіста якомога більше грошей.

Дортмундська Боруссія, амстердамський Аякс, андалузька Севілья та італійський Мілан — чотири найбільш вірогідні претенденти на підписання футболіста цього трансферного вікна.

Долучитись до цього переліку в якості безумовного фаворита хотів би й мадридський Реал, який вийшов на зв’язок із Фенербахче, проте представники Гюлера одразу дали зрозуміти, що їхній клієнт хоче мати якнайбільше ігрової практики вже з першого сезону в новому клубі.

На Сантьяго Бернабеу подібного гарантувати не можуть, тому пропозиція від Реала наразі полягає лише у потенційній зворотній оренді гравця строком на один рік назад до Фенербахче, якщо угоду таки буде ухвалено.

У цьому сезоні Гюлер відіграв 35 матчів, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.