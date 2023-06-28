Іспанія

Команда сподівається взяти одного з талановитих гравців Прімери.

Севілья хоче оновити склад цього літа, і вдруге вони можуть придбати одного гравця з Каталонії.

Однією з головних цілей нового спортивного директора Віктора Орти є зменшення середнього віку команди, і вони вже взяли лівого захисника Адріа Педросу вільним агентом Еспаньйола.

Зараз, за ​​словами Фабріціо Романо, Севілья розмовляє з півзахисником Еспаньйола Ніко Меламедом. Він зазначає, що інші клуби також стежать за іспанським півзахисником.

У 22-річного Меламеда залишився лише рік до завершення контракту, і хоча він не був основним гравцем у "Лос Перікос" минулого сезону, він один з найталановитіших гравців у Прімеру. Минулої кампанії він зіграв трохи більше 1500 хвилин, виконавши 3 голи та 3 результативні передачі.