Іспанія

Клуб зі столиці Іспанії може продати одного зі своїх лідерів.

Мадридський Атлетіко погодився продати півзахисника Джоффрея Кондогбія.

За словами Фабріціо Романо, півзахисник залишить "Лос Кольчонерос" і перейде в Олімпік Марсель, з яким підпише чотирирічний контракт.

Він приєднається до колишнього тренера Валенсії Марселіно, під керівництвом якого грав у клубі та вигравав разом із ним Кубок Іспанії.

Джоффрей Кондогбія завжди був корисним у команді, але повністю не розкрив свій потенціал на Ванда Метрополітано, не зумівши стати гравцем повноцінно основного складу.