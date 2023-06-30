Іспанія

Мадридці вирішили повернутися до класики.

77 690 членів Атлетіко Мадрид із 138 881, що становить 56%, взяли участь у обов’язковому голосуванні, яке клуб розпочав минулої середи, щоб визначити емблему, яка буде представлена на футболках - повідомляє офіційний сайт клубу.

Рішенням було оголошено повернення класичної емблеми клубу, яка була в десятих роках у минулому десятилітті.

Клуб зробить необхідні кроки, щоб узгоджений герб можна було відображати з 1 липня 2024 року на фізичних носіях (стадіон, місця проведення Академії, вивіски), віртуальних середовищах, соціальних мережах, програмах і веб-сайтах, ліцензіатах ​​(мільйони продуктів більш ніж 4000 посилань).

Також на сторонніх засобах масової інформації (телебачення по всьому світу, змагання, відеоігри), а також з технічним спонсором Nike, щоб щит міг з’явитися на формах для сезону-2024-25, незважаючи на те, що вони вже знаходяться в процесі виробництва.