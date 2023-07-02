Іспанія

18-річний футболіст хоче виступати за каталонський клуб.

Іван Фреснеда хоче грати за Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Мілан зв'язався з агентом захисника Вальядоліда з метою обговорити можливий трансфер, але сам гравець поки що не готовий дати згоду на цей перехід, оскільки у пріоритеті у нього Барселона.

При цьому 18-річний гравець хотів би, щоб каталонці окреслили свої наміри.

Відступні за Фреснеду становлять 20 млн. євро. Барселона хотіла б купити його за 10 млн. плюс бонуси.

Минулого сезону Фреснеда провів 22 матчі в Ла Лізі.