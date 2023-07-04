Іспанія

Півзахисник хоче залишитись у нинішній команді.

Агенти Франка Кессьє спростували інформацію про бажання гравця піти з Барселони.

"Вкотре було опубліковано непідтверджену новину про одного з наших клієнтів.

З етичного погляду ми вважаємо, що це зовсім неправильний метод роботи. Тому припиніть публікувати необґрунтовану інформацію, що вводить в оману, представлену як новини про нашого клієнта", — заявили агенти Кессьє в коментарі Diario Sport.

Раніше повідомлялося, що Кессьє отримав пропозицію від саудівського Аль-Ахлі.

У сезоні-2022/23 Кессьє провів 28 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 1 гол та 1 асист.