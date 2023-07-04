Півзахисник хоче залишитись у нинішній команді.
ФРАНК ЯННІК КЕССЬЄ, GETTY IMAGES
04 липня 2023, 17:57
Агенти Франка Кессьє спростували інформацію про бажання гравця піти з Барселони.
"Вкотре було опубліковано непідтверджену новину про одного з наших клієнтів.
З етичного погляду ми вважаємо, що це зовсім неправильний метод роботи. Тому припиніть публікувати необґрунтовану інформацію, що вводить в оману, представлену як новини про нашого клієнта", — заявили агенти Кессьє в коментарі Diario Sport.
Раніше повідомлялося, що Кессьє отримав пропозицію від саудівського Аль-Ахлі.
У сезоні-2022/23 Кессьє провів 28 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 1 гол та 1 асист.