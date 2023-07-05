"Вершкові" зробили покращену пропозицію щодо "турецького Мессі", яка перевищує 20 мільйонів євро.
Арда Гюлер, getty images
05 липня 2023, 00:48
Талановитий атакуючий півзахисник збірної Туреччини та Фенербахче Арда Гюлер близький до того, щоб цього літа стати новим гравцем мадридського Реала.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 4 липня "вершкові" зробили покращену пропозицію турецькому гранду щодо 18-річного універсала, яка перевищила 20 мільйонів євро, прописані в контракті гравці в якості клаусули.
За інформацією джерела, Гюлер дав "зелено світло" на свій переїзд на Сантьяго Бернабеу. За останні кілька годин переговори між Реалом та Фенербахче увійшли в завершальну стадію.
Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач. Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.