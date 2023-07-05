Іспанія

"Вершкові" зробили покращену пропозицію щодо "турецького Мессі", яка перевищує 20 мільйонів євро.

Талановитий атакуючий півзахисник збірної Туреччини та Фенербахче Арда Гюлер близький до того, щоб цього літа стати новим гравцем мадридського Реала.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 4 липня "вершкові" зробили покращену пропозицію турецькому гранду щодо 18-річного універсала, яка перевищила 20 мільйонів євро, прописані в контракті гравці в якості клаусули.

За інформацією джерела, Гюлер дав "зелено світло" на свій переїзд на Сантьяго Бернабеу. За останні кілька годин переговори між Реалом та Фенербахче увійшли в завершальну стадію.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач. Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.